Вице-губернатору Брянской области Симоненко предъявили обвинение

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и генерального директора ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» Евгения Журу допросили в Москве в качестве обвиняемых, передает «Коммерсантъ». Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Симоненко и Жура были задержаны утром 22 июля сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД совместно с следователями Следственного департамента МВД. Вечером того же дня их доставили в Москву для проведения следственных действий.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в Мещанский суд Москвы с ходатайством об аресте замглавы регионы и директора предприятия. Основанием для уголовного дела, как отмечают правоохранители, стали нарушения при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Заказчиком работ выступало УКС, а Симоненко этот процесс курировал.

По версии следствия, подрядчикам были необоснованно перечислены 820 млн руб. без должной проверки объемов и качества выполненных работ. В результате более 40 компаний поставили непригодные для эксплуатации конструкции, что привело к значительному ущербу для бюджета.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось в деле вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.