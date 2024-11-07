Вице-премьер Германии Хабек возглавил Минфин вместо уволенного Линднера

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек из партии «зеленых» назначен исполняющим обязанности министра финансов страны после отставки Кристиана Линднера, сообщила газета Bild. Его уволил лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Причиной увольнения Линднера стали разногласия в экономической политике, которые возникли в правящей коалиции.

Три из четырех постов, ранее занимаемых министрами от «Свободной демократической партии» (СвДП), перейдут к представителям партии «зеленых». Лиза Паус будет исполнять обязанности министра образования и научных исследований, а Штеффи Лемке возглавит министерство транспорта и цифровой инфраструктуры.

Шольц подтвердил, что в январе планирует обратиться в Бундестаг с просьбой проголосовать о вотуме доверия. Хабек, в свою очередь, высказал опасения по поводу возможного распада правящей коалиции, в которую входят «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ), «Зеленые» и СвДП.

Разногласия в немецких политических партиях, особенно в рамках правящей коалиции из «Социал-демократической партии Германии» (СДПГ), партии «Зеленые» и «Свободной демократической партии» (СвДП) в последние годы активно обсуждаются в СМИ.

Отмечалось, что их представители спорят о социальных реформах, такие как пособия для безработных или жилищная политика. Партии могут по-разному относиться к тому, как лучше всего поддерживать уязвимые группы населения.

Разногласия касаются также вопросов бюджета, балансировки государственных расходов и долгов, что является камнем преткновения между более консервативными финансовыми подходами СвДП и более социалистическими взглядами СДПГ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал возникшие разногласия между партиями в правительстве страны.