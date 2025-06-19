Вице-премьер Григоренко признался, что запретил своему ребенку пользоваться ИИ

Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что запретил своему ребенку использовать технологии-искусственного интеллекта для учебы. Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

По его словам, он не разрешает своему ребенку использовать нейросети для решения домашней работы и различных задач.

«Я борюсь с ребенком, чтобы он не использовал технологии ИИ для решения задач, контрольных и сдачи сессии», — сказал Григоренко.

Эксперты подчеркивают, что современная молодежь активно использует технологии ИИ в повседневной жизни — от создания контента и общения в социальных сетях до обучения и развлечений.

Однако аналитики предупреждают и о рисках, связанных с широким внедрением ИИ, таких, например, как распространение дезинформации, возможное усиление политической предвзятости и потеря навыков самостоятельного мышления.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры известны ИИ-компаний начали увольняться из-за рисков уничтожения человечества.