Человечеству может настать конец: топ-менеджеры увольняются из ИИ-компаний в страхе за будущее

Из ведущих компаний, занимающихся созданием нейросетей, начали уходить высокопоставленные специалисты, пишет телеграм-канал Baza. Такая тенденция сложилась на фоне растущих опасений относительно потенциальных угроз, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

За последнее время такое решение приняли уже 10 топ-менеджеров и ведущих инженеров — людей, стоящих у истоков разработки передовых ИИ-технологий.

Основная причина заключается в страхе перед возможными последствиями развития искусственного интеллекта, особенно сильного и универсального, способного к самостоятельному обучению и принятию решений.

По данным издания Axios, такие опасения небезосновательны. Основатель компании Grok Илон Маск в своем X-аккаунте оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ в 20%. Изначально это число было шуткой, однако сейчас подписчики Маска воспринимают его всерьез.

Источники отмечают, что 20% — своеобразная метрика, отражающая опасность, которую несет развитие сверхразумных систем. Схожие оценки звучат и от главы Google Сундара Пичаи, который в подкасте назвал вероятность гибели людей от ИИ в диапазоне от 15% до 25%.

Речь идет об искусственном интеллекте, сравнимом по интеллекту с человеком и способном к универсальному обучению. Он называется AGI. Точное время появления такого ИИ остается неизвестным, однако эксперты в области ИИ-технологий считают, что он может быть создан уже менее чем через пять лет.

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