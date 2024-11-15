Вице-премьер Новак назвал причины ограничения майнинга в нескольких регионах

Власти России анонсировали новые меры по регулированию майнинга криптовалют, направленные на стабилизацию ситуации с дефицитом электроэнергии. По словам вице-премьер РФ Александра Новака, запрет на майнинг вступит в силу с 1 декабря 2024 года и продлится до 15 марта 2025 года.

Как отметил Новак в интервью РБК, такая мера будет действовать ежегодно в период пиковых нагрузок вплоть до 2031 года.

«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», — отметил Новак.

По его словам, из-за высоких темпов развития цифровых валют майнинг, требующий значительных объемов электроэнергии, стал одной из причин нехватки мощностей в южной части Иркутской области, а также в Бурятии и Забайкалье. Новак подчеркнул, что в этих регионах отсутствуют свободные мощности для подключения новых потребителей, что ставит под угрозу энергетическую стабильность.

26 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. В рамках этого закона правительство России получит возможность запрещать майнинг в отдельных субъектах страны. В то же время майнеры смогут продолжать добывать цифровую валюту без обязательной регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС) при условии соблюдения лимитов по потреблению электроэнергии.

Кроме того, майнеры будут обязаны предоставлять информацию о своих доходах и идентификаторах адресов в ФНС, что позволит контролировать их деятельность и эффективность использования энергетических ресурсов.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил о подготовке запрета на деятельность майнинга в некоторых российских регионах. В число таких регионов вошли Дальний Восток, юго-запад Сибири и Юг страны, где до 2030 года невозможно обеспечить увеличение энергомощностей.