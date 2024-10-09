Сербия никогда не примет участие в санкциях против России, несмотря на значительное давление со стороны Запада, заявил вице-премьер страны Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона», сообщило РИА Новости.

В сентябре он участвовал в Восточном экономическом форуме, где 4 сентября 2024 года его встречал президент России Владимир Путин.

«Запад хочет нанести удар по психологической и моральной, духовной стороне нашей страны, настаивая на введении антироссийских санкций. Это стало бы ударом не только по России, но и по Сербии, учитывая нашу многовековую дружбу. Поэтому мы никогда не согласимся на это», — подчеркнул Вулин.

Он также отметил, что противники России хорошо осознают глубокую связь между Сербией и Российской Федерацией.

«Вот почему Запад так настойчиво пытается заставить нас ввести санкции против России. Согласие Сербии на эти меры не принесло бы вреда российской экономике, но стало бы мощным психологическим и моральным ударом, заставив Россию почувствовать себя изолированной», — добавил Вулин.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил «мирный саммит» из-за нежелания лидеров приезжать.