Вице-премьер Сербии Александр Вулин порассуждал в интервью РИА Новости о последствиях украинского вторжения на территорию России в Курской области. Он напомнил, что маршрут поставок российского газа в ЕС по территории Украины ведется через трубопровод, пролегающий через газоизмерительную станцию «Суджа». А именно там сейчас ведутся ожесточенные боестолкновения Армии России и ВСУ.

Как отметил Вулин, если транзит прекратится, то Европе без российских поставок из других источников газа не хватит.

"Все разговоры об энергетической диверсификации Европы возможны при условии, что газ поступает из России и других стран. Если прекратятся поставки из России, то нет достаточных объемов из других источников. Это не вопрос доброй воли", - заявил замглавы правительства Сербии.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.