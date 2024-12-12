Вице-премьер Стефанишина: Украина готова обсуждать размещение иностранных войск на своей территории

Украина открыта к обсуждению размещения иностранных военных сил на своей земле, сообщила в интервью изданию Politico вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Отвечая на вопрос о готовности страны принять на своей территории иностранные войска, Стефанишина отметила, что «Украина готова говорить о том, что действительно работает».

Издание Monde, ссылаясь на источники, сообщало, что Франция и Великобритания снова обсуждают возможность отправки западных военных на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в правительстве Германии подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия.