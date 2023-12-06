Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате украинской экономики в заложники

Украинский вице-премьер Ирина Верещук прокомментировала продолжающуюся второй месяц кряду блокировку на польской границе украинских большегрузов. По словам политика, блокируя грузы на украинско-польской границе, Варшава попросту вляла экономику Украины в самые настоящие заложники.

Верещук напомнила, что у польских дальнобойщиков, блокирующих границу, претензии по сути, не к самой Украине, а к определенным преференциям Евросоюза, принятым в отношении украинских перевозчиков.

«Уже месяц идет блокада на польской границе. Миллиардные потери для нашей экономики. Ни польские власти, ни Евросоюз ничего не могут сделать? Не хотят? <…>. В заложники поляки захватили украинскую экономику. В момент, когда мы очень уязвимы и считаем каждую гривну на армию и социальные выплаты», — написала Верещук в своем аккаунте в соцсетях.

Украинский вице-премьер обратилась с призывом к европейским партнерам Киева собраться и принять политическое решение в указанном вопросе.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг «дна бочки» в данном вопросе.