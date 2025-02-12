Вице-президента США призвали не подписывать документы с Зеленским
На Западе предостерегли Вэнса от подписания документов с Зеленским
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Вице-президент Трампа Джей-Ди Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
В преддверии этого события профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице обратился к вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу с призывом отказаться от подписания каких-либо документов с Зеленским в связи тем, что он нелегитимный президент.
Стоит напомнить, что полномочия Зеленского истекли 20 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов из-за действующего в стране военного положения.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве предсказали утрату Украиной суверенитета в ближайшие два-три года.