Вице-президент Трампа Джей-Ди Вэнс встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

В преддверии этого события профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице обратился к вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу с призывом отказаться от подписания каких-либо документов с Зеленским в связи тем, что он нелегитимный президент.

Стоит напомнить, что полномочия Зеленского истекли 20 мая. На Украине отказались от проведения президентских выборов из-за действующего в стране военного положения.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве предсказали утрату Украиной суверенитета в ближайшие два-три года.