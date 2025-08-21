Вице-президент США Вэнс описал, каким он видит Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News охарактеризовал президента России Владимира Путина как расчетливого и рассудительного политика, который действует в национальных интересах.

Вице-президент отметил, что президент России активно защищает национальные интересы государства и принимает решения, учитывая текущую обстановку на международной арене.

«Он в некотором роде мягкосердечен, он очень рассудителен, он очень осторожен. По сути, он человек, который заботится об интересах России», — заявил Вэнс.

Вице-президент в продолжение темы добавил, что, на его взгляд, Путин действует осторожно и прагматично в принятии решений, особенно во внешней политике.

Ранее Трамп рассказал о закулисной битве с Путиным из-за места встречи.