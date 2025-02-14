Вице-президент США заявил, что сделка по Украине станет «шокирующей»

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, направленные на разрешение конфликта на Украине, могут закончиться «шокирующей» сделкой. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью изданию The Wall Street Journal.

Вэнс подчеркнул, что Трамп обладает ясным пониманием ситуации и не находится в иллюзиях по поводу урегулирования украинского конфликта.

Также он отметил, что говорить о том, какую часть Украины может оставить за собой Россия или какие именно гарантии безопасности могут предложить США и другие западные союзники Киеву, пока преждевременно. Политик добавил, что эти аспекты должны быть детально обсуждены в ходе мирных переговоров.

Ранее Вэнс заявил, что США не полностью исключают возможность отправки своих войск на Украину. Он подчеркнул, что этот вариант рассматривается в случае, если Москва не проявит добросовестности в переговорах.