По данным газеты Postimees, которая ссылается на одного из украинских политиков, Украина может уже в ближайшие годы лишиться своего суверенитета.

В сообщении издания говорится о том, что политик уверен – при отсутствии мира с Россией Украина может потерять собственный суверенитет. Такого же мнения придерживаются и военные ВСУ.

Все началось с обнародования списка главных задач на 2025 год главой МИД Украины Андреем Сибигой – в нем не нашлось места для переговоров с РФ. Особенно необычен тот факт, что это происходит на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к разрешению конфликта.

Ранее эксперты объяснили, почему на Украине готовится серия антироссийских провокаций.