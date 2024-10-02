Вице-спикер Госдумы Чернышов: участники спецоперации могут добиться успехов в управлении государством

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Бориса Чернышова, поддержка бойцов спецоперации и их близких для депутатов должна стать одной из приоритетных тем на предстоящей сессии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в настоящее время депутаты занимаются решением актуальных вопросов, касающихся адаптации тех, кто уже прошел через спецоперацию.

По мнению парламентария, важны вопросы, касающиеся патриотического воспитания и образовательного процесса. Так, у участников должна быть возможность воспользоваться спецпрограммами при желании продолжить обучение.

Он подчеркнул, что многие участники СВО способны сегодня найти свое место в органах местного самоуправления и на муниципальном уровне, достигать успехов на более высоких региональных и федеральных уровнях.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья обсудил итоги стажировки с участниками программы «Время Героев».