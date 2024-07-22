Вице-спикера Неверова просят освободить от должность вице-спикера

В Государственную думу РФ внесли законопроект об освобождении вице-спикера нижней палаты Сергея Неверова от должности. Соответствующий документ появился в электронной базе ГД РФ.

Постановление подписано спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Документ вступит в силу с момента его принятия. При освобождении от должности мандат депутата Неверов не потеряет.

Как ранее сообщали «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, Неверов покинет пост заместителя председателя Госдумы Федерального собрания РФ для того, чтобы освободить эту должность для экс-вице-спикера Виктории Абрамченко. Ее лишили поста в правительстве РФ 7 мая 2024-го года.

10 мая фракция «Единая Россия» сообщила, что Абрамченко победила в праймериз по довыборам в Госдуму РФ от Ростовской области. Единый день голосования пройдет в России 8 сентября.

Выборы депутатов в этом году пройдут три дня — с 6 по 8 сентября. Такой же формат впервые был проведен на выборах президента РФ. Они проходили с 15 по 17 марта.

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