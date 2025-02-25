Визит Макрона в США не увенчался успехом: Трамп сохранил свою позицию по Украине

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон завершился без каких-либо заверений со стороны США о поддержке или изменении позиции Дональда Трампа в отношении украинского конфликта, сообщила газета The Guardian.

Издание сообщает, что Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, планирующий визит в Вашингтон позднее на этой неделе, предпринимают усилия по укреплению трансатлантического союза, столкнувшегося с самым серьезным кризисом за последние десятилетия. Стармеру также предстоит непростая задача убедить американского лидера не разрывать связи с Европой.

23 февраля советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о пересмотре американского подхода к взаимодействию с Россией и поддержке Украины. Он подчеркнул, что США стремятся к прекращению огня на Украине.

По словам Уолтца, первым шагом к изменению политики Вашингтона стали переговоры Трампа с Владимиром Путиным и последующие встречи делегаций в Эр-Рияде, а дальнейшие контакты американского лидера с Макроном и Стармером должны закрепить этот процесс.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что всецело выступает за возобновление диалога по Украине с российским лидером Владимиром Путиным.