Вячеслав Духин: губернатор Подмосковья настраивает всех чиновников региона на открытость

В правительстве Московской области работают не совсем чиновники — или чиновники в хорошем смысле. Об этом в интервью «360» заявил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

«Потому что чиновник бывает в плохом смысле и бывает в хорошем. Здесь такая корпоративная культура и этика. <…> Губернатор всех настраивает на некую чуткость и открытость», — пояснил он.

По словам Духина, все чиновники в Подмосковье понимают важность открытости и коммуникации. Это, отметил он, является заслугой губернатора Андрея Воробьева, который стремится к тому, чтобы в его команде были только те люди, которые готовы развивать лучшие качества.

Вячеслав Духин также отметил, что информационный центр Московской области помог наладить коммуникацию властей и СМИ.