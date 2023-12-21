«Включили заднюю»: политолог объяснил, что означает приглашение Владимира Путина во Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает приглашения президента РФ Владимира Путина в 2024 году на празднование 80-летия высадки в Нормандии в случае мирных переговоров по Украине, его слова приводит ТАСС .

Политолог Дмитрий Раевский оценил перспективы подобного визита лидера России, а также рассказал, что на самом деле означает заявление Макрона. По его словам, президент Франции, который является одним из самых ярких представителей Евросоюза, намекает на необходимость переговоров России и Украины.

«Весь западный мир, узрев наконец-то, что Украина проигрывает, особенно если учесть, что Россия начала наступать уже по всему фронту, начали понимать, что пора выходить из этой ситуации. Столтенберг, глава НАТО, недавно заявил, что проигрыш Украины будет иметь катастрофические последствия для альянса, в том числе вплоть до разрушения организации», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, иллюзия, что НАТО — самая могущественная организация в мире, внезапно рассыпалась, и это становится понятным уже всем.

«Россия с небольшой по меркам стран НАТО экономикой взяла и победила огромного экономического монстра, которым все считали НАТО. Мы увидим в скором времени, что и европейские, и американские политики начнут пытаться договориться с Россией и резко «включат заднюю», но нам это не нужно», — отметил Раевский.

Политолог уверен, не должно быть никаких «договорняков».

«Жизнь показала, что с террористами договариваться нельзя, а украинский режим — это именно режим террористов. Именно этот подход позволил нам выиграть чеченскую войну, и в итоге чеченский народ стал нашим другом, братом. То же самое нужно делать на Украине», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Индонезия обвинила блок НАТО в конфликте на Украине.