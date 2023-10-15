ВКС РФ атаковали позиции ВСУ под Синьковкой

Воздушно-космические силы РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям украинских военных под Синьковкой и другим населенным пунктам Купянского района Харьковской области.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

По его словам, под удар со стороны российских истребителей Су-34 попали пункты временной дислокации и опорные пункты подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного в ЛНР.

«Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки», – заявил Зыбинский.

Он отметил, что потери украинской армии на указанном участке фронта составляют до двух рот живой силы, один танк, одна бронемашина «Козак», одна БМП и три пикапа.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к одним из главных целей отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ЛНР и ДНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 27 беспилотников в Белгородской и Курской областях.