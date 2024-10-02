Владелец ТНТ и «Пятницы!» решил выпускать глянцевый журнал

Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» решила выпускать глянцевый журнал, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на письмо от холдинга, поступившее в редакцию.

Отмечается, что журнал будет ориентирован на жителей городов-миллионников в возрасте от 21 до 55 лет. Направление журнала — стиль и образ жизни.

В документе обозначена цель проекта. Она заключается в возвращении интереса читателей к качественному журнальному принту. Издание будет выходить в России шесть раз в год.

Главным редактором журнала станет стилист Алеко Надирян. Холдинг планирует запустить и одноименное онлайн-медиа.

«Газпром-Медиа Холдинг» является владельцем нескольких российских ТВ-каналов — «Матч ТВ» и всех его подразделений, ТНТ, «Пятницы!» и НТВ.

Также «Газпром-Медиа Холдинг» выпускает печатные издания «Семь Дней ТВ-Программа», «Караван историй», а также владеет такими сетевыми изданиями как «Портал 7дней.ру», «Панорама TV», Sportbox.ru и MatchTV.ru.

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