Британская рок-группа Pink Floyd согласилась продать Sony Music права на музыкальный каталог

Группа была основана в 1965 году. Она официально распалась в 2015 году. А недавно участники дали согласие на продажу прав на музыку. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на иностранный источник.

Культовая британская рок-группа Pink Floyd заключила сделку с Sony Music, в рамках которой передала права на свой музыкальный каталог почти за $400 млн. Это позволит Sony Music не только продавать записи и товары с символикой коллектива, но и производить фильмы и сериалы, использующие название группы.

Сделка была заключена после многолетних разногласий между участниками Pink Floyd касательно распоряжения их общим музыкальным наследием.

Ранее культовая группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену и выходе нового студийного альбома From Zero. Его можно будет послушать с 15 ноября.