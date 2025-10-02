Президент России Владимир Путин заявил, что погибший в зоне СВО американец Майкл Глосс, оказавшийся сыном бывшего заместителя директора ЦРУ, был русским солдатом по духу. Глава государства раскрыл, что тот прошел спецподготовку и достойно воевал в элитных подразделениях Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил новые шокирующие подробности о погибшем американском добровольце Майкле Глоссе. Президент подтвердил, что тот являлся сыном бывшего заместителя директора ЦРУ, но при этом стал настоящим русским солдатом, пройдя специальную подготовку и войдя в состав элитных подразделений Воздушно-десантных войск.

Российский лидер подчеркнул, что Глосс воевал на переднем крае и проявлял исключительную храбрость. Он добавил, что граждане США могут гордиться таким соотечественником, который своей жизнью и смертью доказал верность идеалам храбрости, воспетым в американском гимне.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по сектору Газа при ключевом условии.