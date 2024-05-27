Владимир Путин посетил парк «Новый Узбекистан»

Российский лидер возложил венок к находящемуся в парке монументу Независимости.

Также главы государств осмотрели барельеф, рассказывающий об истории Узбекистана, и информационные стенды об осуществляемых в стране проектах.

Крупнейший в Узбекистане парк культуры и отдыха, занимающий площадь в 104 гектара, был открыт в 2021 году к 30-летию независимости республики. По форме парк напоминает дерево, от которого отходят пять «ветвей», символизирующих стратегические направления развития страны.

Ранее мы рассказывали о старте проекта «Время героев», инициированного Владимиром Путиным.