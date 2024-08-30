МУС: Монголия обязана арестовать Путина в случае его визита в страну 3 сентября

Власти Монголии «обязаны» сразу же взять под стражу президента РФ Владимира Путина, как только он ступит на землю столицы страны Улан-Батора, передает BBC со ссылкой на пресс-секретаря Международного уголовного суда (МУС) Фади Эль-Абдалла.

Он напомнил, что у Монголии есть «обязательства сотрудничать с Международным уголовным судом» касаемо выданных им ордеров на арест. И российский лидер не является тут исключением.

«В случае отсутствия сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее решение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. Затем ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет целесообразными», — сказал Эль-Абдалла.

Ранее МИД Украины потребовал в официальном обращении от Монголии арестовать Путина по ордеру суда. Президент России должен посетить Улан-Батор 3 сентября с официальным визитом.

В свою очередь, как подчеркнул официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле совершенно не беспокоятся по поводу предстоящей поездки Путина в соседнюю страну, так как у москвы «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».