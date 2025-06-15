Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием
Путин поздравил Си Цзиньпина в днем рождения
Фото: [Медиасток.рф]
Глава Российской Федерации Владимир Путин адресовал свои поздравления с 72-летием председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом стало известно из заявления, которое сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью ТАСС в воскресенье, 15 июня.
Как сообщил пресс-секретарь президента, Владимир Путин выразил наилучшие пожелания Си Цзиньпину.
«Президент [РФ Владимир] Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и поздравил его с днем рождения.