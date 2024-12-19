Владимир Путин рассказал, почему прогнозы Жириновского сбывались

Президент России Владимир Путин отметил, что Владимир Жириновский, хотя и не был предсказателем, часто делал точные прогнозы благодаря своей высокой эрудиции и глубокому пониманию вопроса.

Путин подчеркнул, что Жириновский отлично разбирался в вопросах Ближнего Востока и внимательно анализировал как внутренние, так и международные события.

Жириновский прославился своими яркими высказываниями и афоризмами, которые находили отклик у широкой аудитории и иногда становились вирусными в интернете. Способность основателя ЛДПР предвидеть развитие событий в стране и за ее пределами сделала значимой его фигуру в российской политике.

Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы в рамках прямой линии, которая совмещена с пресс-конференцией. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» стартовало 19 декабря в 12:00. Трансляция велась больше четырех часов. За это время российскому лидеру удалось ответь примерно на 70 вопросов.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказывал выгодный США переворот в Сирии.