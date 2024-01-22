Такими территориями названы Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

В указе говорится, что этнических украинцев, проживающих в этих регионах, «веками угнетали». Зеленский дал поручение правительству собирать сведения о якобы совершенных преступлениях против украинцев в России.

Также он предложил включить в учебные программы «развенчание российских мифов об Украине».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Зеленский «пляшет под дудку американских хозяев», так как Вашингтон располагает обширным компроматом на президента Украины и его команду.