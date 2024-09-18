Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и объявил о готовности мирного плана, который также называет «планом победы». Именно его лидер Киевского режима собирается предоставить президенту Америки Джо Байдену.

Зеленский записал обращение в личном Telegram-канале. Там он объявил, что план со всеми ключевыми моментами и предложениями готов, его в скором времени предоставят США.

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сообщил Зеленский на видео.

Напомним, в иностранных СМИ сообщили, что Зеленский собирается предоставить план победы и попросить разрешения на удары по РФ, в том числе и вглубь страны. Об этом писали в Bild. При этом в документах украинский президент упоминает, что будут меры по приостановке боевых действий на некоторых линиях соприкосновения. При этом позже Зеленский подчеркнул, что никакой заморозки конфликта не будет.

Ранее сообщалось, что политолог Дудчак объяснил причины конфликта Зеленского и Сикорского.