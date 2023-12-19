Владимир Зеленский расстроился, что Украину не зовут в НАТО

Лидер Украины Владимир Зеленский провел собственную пресс-конференцию по итогам 2023 года, где сделал заявление касаемо Украины и вступление ее в НАТО. Об этом пишет РИА Новости .

По словам президента, Украину так и не зовут в альянс, а также не рассматривают и вступление хотя бы по частям – отметив, что страны альянса не спешат рассмотреть участие Украины в НАТО хотя бы в частичном формате.

При том еще год назад, в сентябре 2022 года, Владимир Зеленский не без гордости отмечал, что страна подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке.