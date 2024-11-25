Власти Афганистана приняли российскую делегацию во главе с Сергеем Шойгу

Афганский вице-премьер по экономическим вопросам Абдул Гани Барадар Ахунд принял российскую делегацию, главой которой выступил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Об этом сообщил новостной портал Alemarah.

Встреча представителей двух правительств прошла в президентском дворце, в котором располагается правительство Афганистана.

«Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд провел встречу во Дворце «Чарчинар» с делегацией во главе с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу», — указали журналисты.

В состав делегации РФ также вошел Замир Кабулов, специальный представитель президента РФ в Кабуле.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует создать специальный военный совет, который будет убирать со службы неэффективных высокопоставленных генералов и адмиралов. В первую очередь данное ведомство рассмотрит дела тех офицеров, которые были вовлечены в отвод войск Соединенных Штатов из Афганистана три года назад.