Австралийские власти внесли в список рестрикций еще 37 россиян и сеь организаций из РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление, сделанное Министерством иностранных дел этой страны.

В список попали известный исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN), актер и блоге Вячеслав Манучаров, кинопродюсер Антон Златопольский, спортсменка и телеведущая Мария Киселева и многие другие.

«Занимаются или занимались деятельностью или выполняют функцию, имеющую экономическое или стратегическое значение для России», — указали австралийские дипломаты причины такого решения.

Из организаций в реестр включили страховую компанию «Согласие», АО «Микрон», а также производителя процессоров предприятие «Байкал электроникс».

Ранее певец SHAMAN раскрыл свои способы борьбы с профессиональным выгоранием. Он заявил, что его главный «антидот» — сама работа и непрерывный контакт с публикой. Артист открыл секрет: взаимная энергия со зрителями, обмен любовью во время выступлений служат ему топливом и не оставляют места для мыслей об истощении.