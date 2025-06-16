Власти Австрии заявили о невозможности оказать военную помощь Украине

Австрия не в состоянии оказать военную помощь Украине даже в том случае, если сильно захочет сделать это. Такое заявление сделал австрийский президент Александер Ван дер Беллен. Его слова привело РИА Новости.

Глава Австрии выступил на пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вене. Он напомнил, что его страна соблюдает нейтралитет, который прописан в конституции. Она защищает себя собственными силами, при этом недавно австрийские вооруженные силы приступили к серьезной модернизации.

«Нам еще многое предстоит наверстать по сравнению с другими странами. Но одновременно это значит и то, что даже если бы мы захотели, мы просто не смогли бы оказать Украине военную помощь», — указал он.

Президент добавил, что сейчас у Австрии недостаточно собственного потенциала, чтобы оказывать помощь другим государствам. По его словам, вместо военных поставок австрийцы сосредоточатся на обеспечении Киева медикаментами, а также станут помогать ей в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что австрийские политики возмутились приездом Зеленского в страну. По их мнению, Вене не стоит принимать на официальном уровне главу одной из сторон конфликта, поскольку это противоречит нейтралитету. Тем более руководителю Украины не стоит предоставлять площадку для публичного выступления.