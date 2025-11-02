Власти Берлина объявили о закрытии крупнейшего центра для украинских беженцев

Немецкая столица начинает новый этап в работе с миграционным кризисом. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Политика страны», самый масштабный центр размещения беженцев с Украины, расположенный на территории бывшего аэропорта «Берлин-Тегель», будет полностью закрыт до конца 2025 года.

Изначально аэропорт, приспособленный под гуманитарные нужды, предоставлял временное жилье для тысяч вынужденных переселенцев. На пике своей работы он принял около пяти тысяч человек. По последним данным, количество проживающих там беженцев сократилось до полутора тысяч.

Официальные власти пояснили, что оставшихся людей планируется расселить децентрализовано. Такой подход, по мнению властей, будет способствовать их лучшей интеграции в немецкое общество. Закрытие центра в Тегеле символизирует переход от экстренных мер к долгосрочной и планомерной политике по приему и распределению беженцев.

