«Начнут линчевать». Социолог предупредил об опасной волне ненависти к украинцам в Польше

Польский социолог Пшемыслав Садура предупредил об опасной трансформации общественных настроений, заявив, что неприязнь к украинским беженцам может дойти до крайних форм насилия. Об этом сообщает Onet.

Эксперт Судра констатировал, что негативные изменения в восприятии украинцев в польском обществе стали очевидными. Он не исключил, что нарастающая неприязнь способна вылиться в акты самосуда, подобные линчеванию.

По мнению социолога, почву для этого создают активно распространяющиеся нарративы. Среди них — убежденность в том, что беженцы разоряют местных жителей, получают незаслуженные социальные выплаты и имеют чрезмерно облегченный доступ к государственным услугам.

