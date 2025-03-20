Власти Великобритании захотели не зависеть от Соединенных Штатов в применении своего ядерного оружия против России. Такая точка зрения появилась в газете Daily Express.

Несмотря на то что у Британии есть собственные ядерные боеголовки и системы наведения, ей приходится арендовать у США средства доставки этих боеголовок в виде ракет Trident II D5. Именно такие ракеты устанавливают на подводные лодки. В Лондоне считают, что британское руководство должно получить свободу от мнения США по части применения ядерного оружия.

«Как только ракеты оказываются на лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений», — указал журналистам некий высокопоставленный представитель флота.

Самостоятельность нужна британским властям, чтобы успешно сдерживать Россию своими ядерными вооружениями. В Лондоне больше не надеются на защиту со стороны Соединенных Штатов, и по этой причине, утверждает издание, Великобритания стремится закрыть свою уязвимость.

Ранее в британской прессе появилось мнение, что сам факт разговора между Путиным и Трампом уже свидетельствует о серьезном геополитическом сдвиге. Это должно насторожить Европу, поскольку сценарий развивается по наихудшему для нее варианту.