Власти Чехии назвали поражение РФ на Украине целью своей политики

Целью Чехии во внешней политике является поражение России на Украине. Такое заявление сделал Ян Липавский, глава чешского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привел РБК.

По утверждению министра, в НАТО приняли новый документ, согласно которому признается необходимость поражения РФ в украинском конфликте. По его словам, Чехия, как член Северо-Атлантического альянса и Евросоюза, разделяет эту цель.

«В наших жизненных интересах, чтобы она не добилась успеха и можно было ее эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе», — указал он.

Липавский добавил, что тактика России включает в себя не только физические воздействия, она также активно работает в цифровом пространстве. По его заявлению, Москва отвечает за 80% всех манипуляций информацией на территории Европы.

Ранее Чехия обвинила Китай в кибернападении на одну из незащищенных сетей, принадлежащих Министерству иностранных дел. В результате атак пострадал важный объект чешской инфраструктуры. Чешские источники утверждают, что за атаками стоит «кибершпионская группа APT31», имеющая явные связи с Министерством государственной безопасности Китая.