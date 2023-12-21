В Праге больше не смогли скрыть очевидной выгоды от столкновения Украины и России.

Откровенное политическое признание сделали в правительстве Чехии. Уполномоченный по восстановлению Украины Томаш Копечный отметил, что Прага получала больше, чем тратила от своего известного спонсора — НАТО.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше. Так оно и есть», — признался он в интервью Cesky rozhlas.

Оплату также проводили со стороны Нидерландов, Дании и США. Они покрывали с лихвой всю отправку вооружения для Киева. От двух стран в 2023 году Чехия получила 1,5 млрд евро, благодаря чему увеличили выпуск боеприпасов на 600–700%. Плюс ко всему, в Праге дают рабочие места украинцам: это более 120 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили натовским оружием по некоторым районам Донецка.