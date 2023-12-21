Украина ударила по районам Донецка 13 снарядами «натовского» калибра
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Украинские войска обстреляли районы Донецка 13 снарядами «натовского» калибра. Об этом сообщает РИА Новости.
Обстрел начался в 18.40, сначала под удар попал населенный пункт Кураховка, куда «прилетели» три снаряда. Через пять минут еще два снаряда попали в то же поселение. В 18.55 тремя снарядами украинские войска атаковали Галицыновку. Еще через пятнадцать минут обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, куда «прилетели» еще пять снарядов.
За несколько часов до этого украинцы обстреляли Горловку, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
О повреждениях на земле и пострадавших информации пока не поступало.