Украина ударила по районам Донецка 13 снарядами «натовского» калибра

Обстрел начался в 18.40, сначала под удар попал населенный пункт Кураховка, куда «прилетели» три снаряда. Через пять минут еще два снаряда попали в то же поселение. В 18.55 тремя снарядами украинские войска атаковали Галицыновку. Еще через пятнадцать минут обстрелу подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, куда «прилетели» еще пять снарядов.

За несколько часов до этого украинцы обстреляли Горловку, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

О повреждениях на земле и пострадавших информации пока не поступало.