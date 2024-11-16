Власти Дагестана обратились к правительству РФ с просьбой запретить майнинг в республике

Власти Дагестана обратились к правительству РФ с просьбой майнинговую деятельность в республике, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Меликова. Он подписал соответствующее обращение.

В документе глава республики подчеркнул необходимость учитывать особенности региона. Он отметил необходимость принятия запрета до тех пор, пока ситуация с электросетевым комплексом не станет лучше.

Отмечается, что за последний год потребление электроэнергии в республике выросло почти на 8%, а за три года этот показатель приблизился к 26%. В пресс-службе отметили, что в особенности остро проблема ощущается в отопительный сезон, когда нагрузка на электросетевой комплекс возрастает. При этом износ электросетей в Дагестане значительно превышает средние российские показатели.

Также в ведомстве подчеркнули, что одним из факторов, способствующих увеличению энергозатрат, стало бесконтрольное развитие майнинга криптовалют. Майнинг-фермы, работающие в республике, усугубляют ситуацию, приводя к дефициту электроэнергии и ухудшению надежности и качества электроснабжения для обычных потребителей.

Эксперты отмечают, что, если такая мера будет реализована, она станет первой попыткой региональных властей ограничить майнинг на своей территории и защитить интересы местных жителей в связи с растущими энергетическими проблемами региона.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в некоторых российских регионах запретят процесс майнинга криптовалют.