Власти Днепропетровска сообщили о «серьезных проблемах» после удара ВС России

В Днепропетровске зафиксировали «некоторые проблемы» после удара российской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Борис Филатов*.

По его словам, эти проблемы нужно активно решать. Этим вопросом занимаются военная администрация, городские власти, полиция, специалисты энергетики, коммунальные службы, спасатели и волонтеры.

Утром, 25 декабря, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрывах поступали из различных городов, включая Киев, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Кривой Рог, Кременчуг и Ивано-Франковскую область.

Как ранее сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, под удар попали Зеленодольская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в Днепропетровской области, Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) в Ивано-Франковской области, а также Славянская ТЭС в Краматорском районе на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

Министерство обороны РФ подтвердило информацию о масштабной атаке, направленной на критически важные объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые, по данным оборонного ведомства, служат для обеспечения и снабжения ВСУ.

Ранее массированный удар со стороны РФ прокомментировал Владимир Зеленский.

*внесен в список террористов и экстремистов.