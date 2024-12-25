Зеленский отреагировал на массированный удар по энергосистеме на Украине

В личном канале Telegram лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал проблемы с энергетикой Украины после массированного удара российских военных.

По словам украинского президента, часть российских ракет смогли сбить, но избежать попаданий по энергетической инфраструктуре полностью не удалось. Зеленский признал, что была поражена энергетика Украины, на фоне чего в нескольких регионах есть отключения. Энергетики пытаются восстановить подачу света в областях, но пока многие жители остаются без электроэнергии.

«Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более сотни ударных дронов. Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блекаут в Украине», — написал в посте Зеленский.

По уточненным данным местных властей украинских регинов, взрывы 25 декабря фиксировали на подконтрольных ВСУ частях Харькова и Запорожья, а также в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области и Кременчуге. Повреждения фиксировали как минимум в трех ТЭЦ.

Напомним, что ВС России наносят удары по энергетике, военным объектам и военной технике в ответ на атаки ВСУ. «Военная хроника» отмечала, что удары по энергосистемам осуществлялись «Искандерами».

Ранее сообщалось, что Зеленский оправдался за попытку подкупа Фицо на €500 млн российских активов.