Украинские военные готовы уйти с фронта, чтобы защитить свою страну от произвола власти. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук, пишет вечером в пятницу, 18 октября, ТАСС.

По данным издания, такое решение военных ВСУ может быть напрямую связано с фактом захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви. Как только это событие произошло, украинские солдаты сразу же сообщили, что готовы сложить оружие и вернуться в тыл, чтобы защитить народ от боевиков.

Эти боевики, по мнению жителей, были отправлены именно Владимиром Зеленским, чтобы расправиться с несогласными. При этом, из солдат, которые сейчас готовы сложить оружие и возвращаться в тыл, можно собирать целые подразделения, резюмировал Дмитрук. Ранее сенатор Клишас заявлял, что вслед за уничтожением УПЦ будет утеряна и государственность страны.