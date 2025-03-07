Стратегические бомбардировщики США впервые отработали сброс бомб над Финляндией

Американские бомбардировщики B-52 впервые отработали сброс боеприпасов над Финляндией. Об этом сообщили представители финских военно-воздушных сил, их слова привело РИА Новости.

В Финляндии прошли совместные учения войск НАТО, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие между ВВС различных стран. В ходе них американские бомбардировщики сбросили авиабомбы на финский полигон Роваярви, который расположен в Лапландии.

«6 марта два американских бомбардировщика B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США», — указали военные.

Бомбардировщики при этом двигались под прикрытием истребителей F/A-18 Hornet, которые принадлежат ВВС Финляндии.

Ранее сообщалось, что во время учений в Южной Корее истребителями были по ошибке сброшены бомбы вне полигона. Они упали на один из населенных пунктов. В результате были повреждены несколько зданий, в том числе церковь. Ранения получили семь человек. Позже было сообщено, что число пострадавших возросло до 15.