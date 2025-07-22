Власти Франции заявили, что начали готовить новые санкции против России вместе с США

Правительство Франции совместно с Вашингтоном ведет разработку новых санкций в отношении России, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине. Об этом в эфире радио France Inter заявил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

По словам министра, Париж планирует разработать новый пакет полноценных мер, которые вынудят Путина остановить бои на Украине и заставят его сесть за стол переговоров. Барро утверждает, что новые рестрикции будут еще более жесткими. Он добавил, что выработка санкций ведется в координации с Соединенными Штатами.

Дипломат считает, что новые санкции необходимо вводить как можно скорее. Это позволит быстро «истощить военную экономику России». Это прекратит боевые действия на украинской территории.

Ранее сообщалось, что Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Это было сделано в ответ на очередной пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза. В обновленный список попали представители европейских институтов, государственных органов и коммерческих организаций, причастные к поддержке антироссийской политики, военной помощи Киеву и другим враждебным действиям.