Власти ФРГ рассматривают возможность расширить сети бомбоубежищ для населения

Германия приступила к разработке плана по расширению существующей сети бомбоубежищ, сообщило издание Bild со ссылкой на источники.

На данный момент в стране функционирует лишь 579 общедоступных укрытий, способных разместить менее 500 тыс. человек, что является следствием политики последних 17 лет, в ходе которой многие защитные сооружения были ликвидированы.

Теперь власти намерены использовать в качестве бомбоубежищ общественные места и частные дома. Жителей страны будут призывать к созданию укрепленных помещений на своих приусадебных участках, что позволит повысить уровень безопасности населения в случае возникновения кризисной ситуации.

В дополнение к этому ожидается создание мобильного приложения, которое будет предоставлять информацию о ближайших укрытиях в случае воздушной угрозы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая заявила, что Россия угрожает безопасности в Европе. Захарова назвала слова Бербок «чудовищной глупостью».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что конфликт на Украине перестал быть региональным.