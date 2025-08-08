Власти Германии приняли негласное решение о закрытии всех представительств ведущих российских средств массовой информации. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на сведения, полученные от некоего информированного источника. Судя по ним, в Берлине уже принято решение о том, что все представительства ведущих российских изданий в Германии будут закрыты. СМИ из РФ запретят работать на немецкой территории. Такое решение назвали негласным.

«Основание — "прямая угроза" для безопасности Германии, которую якобы представляет деятельность российских журналистов», — указали журналистам.

Власти ФРГ пока скрывают это решение, чтобы не подпасть под ответные воздействия России в отношении немецких изданий. Всем сотрудникам российских СМИ в Германии создают невыносимые условия для работы и проживания, постепенно выдавливая их из страны. Вместо этого правительство ФРГ планирует заместить масс-медиа оппозиционными Москве блогерами, которые будут подавать русскоязычной аудитории «правильную» повестку.

Ранее сообщалось, что Россия намерена выйти из соглашения между РФ и Германией о военно-техническом сотрудничестве. Дипломаты утверждают, что власти ФРГ проводят откровенно враждебную политику в отношении России. По этой причине действующий договор о сотрудничестве становится абсурдным.