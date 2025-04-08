Министерство внутренних дел ФРГ подтвердило, что программа по приему беженцев ООН в стране временно приостановлена. В рамках этой акции Германия принимала у себя беженцев и давала им особый статус защиты. На протяжении 2024-2005 годов по ней въехали в ФРГ порядка 13 тыс. человек. Причиной приостановки программы назвали переговоры по поводу формирования нового правительства. Во время общения между собой партии поднимают тему ограничения нелегальной миграции. На этом настаивает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Представители социал-демократической партии Германии поддерживают такое мнение лишь частично, они не считают необходимым вводить радикально строгие меры.

Возможная смена политики во многом объясняется ростом преступлений в стране, которые совершаются мигрантами. Среди них наезды на людей автотранспортом в людных местах, а также нападение с холодным оружием на прохожих. Такие ЧП неоднократно происходили в ряде немецких городов.

Ранее западные СМИ отметили, что в ФРГ растет истерия и паника из-за страха перед войной с РФ. Многие жители Германии начали адаптировать свой образ жизни в соответствии с этими страхами, меняя перераспределение личных средств. Люди сфокусированы на подготовке к возможным последствиями военных действий.