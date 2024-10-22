Посла ФРГ вызвали в МИД России

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа вызвали в Министерство иностранных дел России. Там ему выразили решительный протест в связи с созданием в восточногерманском Ростоке регионального командного центра НАТО. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Послу пояснили, что этот шаг властей Германии «является продолжением политики по постепенной ревизии итогов Второй мировой войны и милитаризации немецкой территории».

В МИД России подчеркнули, что это действие нарушает договор о окончательном устройстве относительно Германии от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»), согласно которому в пункте 3 статьи 5 оговаривается запрет на размещение и развертывание иностранных войск на территории бывшей ГДР.

Москву интересуют немедленные и полные разъяснения от Берлина.

Российская сторона провела параллели с ремилитаризацией Рейнской области Германией в 1936 году, что противоречило Версальскому договору 1919 года.

Ранее Немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о том, что процесс объединения Германии еще не завершен. По словам Шольца, это не является секретом — то, что даже спустя 34 года объединение страны не завершено, для жителей известный факт.

Кроме того, глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призывал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии».