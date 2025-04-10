Власти Германии собрались создать центры для выдворения мигрантов

Будущее правительство Германии планирует резко ужесточить миграционную политику. Оно уже запланировало создание специальных центров для высылки мигрантов за рубеж. Такое заявление сделал депутат бундестага Торстен Фрай. Его слова привело издание Bild.

По утверждению парламентария, то правительство, которое формируется сейчас, начнет отказывать мигрантам во въезде в ФРГ. Будут резко изменены отношения с теми странам, откуда традиционно высок поток мигрантов. Если такие государства перестанут выполнять свои обязательства, то это будет немедленно приводить к последствиям.

«Мы начнем организовывать депортации и депортационные рейсы в Афганистан и Сирию», — указал он.

Фрай добавил, что на сегодняшний день в ФРГ пребывает 240 тыс. мигрантов, которые могут подвергнуться депортации. Порядка 200 тыс. из них имеют временные разрешения на пребывание в стране. По новому плану, в ФРГ будет въезжать не более чем 50 тыс. мигрантов в год.

Ранее уже сообщалось, что Германия прекратила прием беженцев на своей территории по программе ООН. В рамках этой акции ФРГ давала особый статус защиты беженцам. Причиной такого шага стал рост преступности со стороны приезжих.