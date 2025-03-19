Власти Германии сочли неприемлемыми условия РФ по Украине

Требования России по отношению к Украине о временном прекращении огня являются неприемлемыми. Так считает Борис Писториус, глава Министерства обороны ФРГ. Свою точку зрения он озвучил во время выступлении на телеканале ZDF.

По утверждению немецкого министра, требования Москвы о временном прекращении огня неприемлемы. Ситуация, по его мнению, еще не достигла такой стадии.

«Прекращение огня — это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого», — указал он.

Ранее в Германии сделали допущение, что Берлин продолжит поставки военной помощи Киеву даже в случае подписания мира с Россией. Это может происходить в замаскированном виде, под предлогом отправки гуманитарных грузов.